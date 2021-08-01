Гимнастки сборной России Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова не завоевали медали в финале на опорном прыжке летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Мельникова получила от судей 14,683 балла и заняла пятое место. Ахаимова с оценками 14,666 балла осталась на шестой строчке.

Олимпийской чемпионкой-2020 на этом снаряде стала Ребека Андраде из сборной Бразилии. Она получила от арбитров 15,083 балла. Андраде обошла американку Макайлу Скиннер, набравшую от рефери 14,916 балла. Бронзовая медаль – у Йо Сёджон из Южной Кореи. Кореянка исполнила две попытки на 14,733 балла.

Также в финале принимали участие мексиканка Алекса Морено, канадка Шэллон Олсен и еще одна гимнастка сборной США Джейд Кэри.

Токио-2020 Нагорный проиграл финал в вольных, золото – у израильтянина 2 ЧАСА НАЗАД

Ранее Никита Нагорный проиграл в финале вольных упражнений Токио-2020 и занял седьмое место.

1 августа в спортивной гимнастике пройдут еще два финала Олимпийских играх-2020 на отдельных снарядах. Сначала мужчины разыграют медали в опорном прыжке, затем девушки определят сильнейшую на брусьях.

Токио-2020 🔴 Нагорный и Мельникова расстроили – ждем медаль у Белявского 2 ЧАСА НАЗАД