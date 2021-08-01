Капитан сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский не попал на пьедестал в финале летних Олимпийских игр-2020 на коне. Он получил оценки 14,833 балла и немного уступил первой тройке итогового протокола. Ему не хватило до награды 0,067 балла.

Олимпийским чемпионом Токио-2020 в этом виде программы стал британец Макс Уитлок. Он выступал под первым номером и получил оценки 15,583 балла. Серебряную медаль завоевал Ли Чинкай из сборной Тайваня. Его результат – 15,400 балла. С бронзой остался японец Кадзума Кайя. Оценки Кайи – 14,900.

Также в финале на коне принимали участие Кохэй Камеяма (Япония), Алек Йодер (США), ирландец Райс Маккленахан и китаец Сунь Вэй. Последние двое допустили падения и получили около 13 баллов от судей.

Токио-2020 🥈 Ильянкова принесла России серебро в финале на брусьях 25 МИНУТ НАЗАД

Сборная России пока не завоевала медали на отдельных снарядах. Никита Нагорный на вольных упражнениях остался пятым, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаитова в опорном прыжке заняли пятую и шестую позицию.

1 августа в спортивной гимнастике пройдут еще один финал Олимпийских играх-2020 на отдельных снарядах. Девушки (в том числе, Ангелина Мельникова и Анастасия Ильянкова) разыграют медали на разновеликих брусьях.

Токио-2020 Мельникова и Ахаимова из России не взяли медали в опорном прыжке 2 ЧАСА НАЗАД