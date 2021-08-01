Гимнастка сборной России Анастасия Ильянкова выиграла серебряную медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Ильянкова набрала 14,833 балла в финале на разновеликих брусьях.

Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала Нина Дерваль из сборной Бельгии. Дерваль показала результат 15,200 балла. Бронзовую награду завоевала американка Суниса Ли, получившая от арбитров 14,500 балла.

Капитан женской сборной России Ангелина Мельникова допустила падение, набрала от арбитров только 13,066 балла и заняла последнее место.

Токио-2020 Белявскому из России не хватило 0,067 балла на коне до бронзы ЧАС НАЗАД

Ангелина Мельникова осталась без медалей в отдельных снарядах. Она осталась пятой в опорном прыжке, но уже выиграла две награды в Токио-2020. Мельникова взяла золото в командном многоборье в составе сборной России и бронзу в личном многоборье.

В понедельник, 2 августа, на Олимпиаде пройдут три финала на отдельных снарядах. В 11:00 по московскому времени состоятся решающие выступления на кольцах и в опорном прыжке у мужчин и в вольных упражнениях у девушек.

Токио-2020 Мельникова и Ахаимова из России не взяли медали в опорном прыжке 2 ЧАСА НАЗАД