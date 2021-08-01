Никита Нагорный навсегда вписал себя в историю спортивной гимнастики еще до успешного выступления на Олимпийских играх в Токио. В апреле 2021 года в честь российского атлета был назван новый элемент – тройное сальто назад согнувшись. Вспоминаем других российских спортсменов, добивался удостаивались подобного достижения.

Сальто Нагорного

Но начнем все-таки с Нагорного – впервые тройное сальто назад согнувшись Никиа исполнил в квалификации на чемпионате Европы 2021 года в швейцарском Базеле. Технический комитет Европейского гимнастического союза (UEG) утвердил элемент и присвоил ему группу сложности I (0,9). «Вот и свершилось, теперь у меня есть свой именной элемент! Это была моя мечта, одна из немногих в спорте», – отреагировал позже Нагорный.

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Перелет Ткачева

Впервые через перекладину с разведенными в сторону ногами был выполнен советским гимнастом Александром Ткачевым в 1977 году. Элемент был тут же назван в честь Ткачева, а спустя 3 года помог ему выиграть две золотых медали на Олимпийских играх в Москве.

Крест Азаряна

Из виса переворот назад силой в крест – Альберт Азарян показал удивительный для того времени элемент в упражнениях на кольцах в 1953 году на чемпионате СССР. Через 3 года на Играх в Мельбурне трюк принесет Азаряну 2 золота, к которым позже добавится еще одно – на Олимпиаде-1960 в Риме.

Петля Корбут

Один из сложнейших элементов гимнастики впервые был исполнен Ольгой Корбут на чемпионате СССР в 1969 году, когда ей было 14 лет. Во время исполнения элемента гимнастка встает на высокую часть разновысоких брусьев и делает сальто назад, цепляясь руками за верхнюю перекладину брусьев. В современной спортивной гимнастике петля Корбут не исполняется: на официальных соревнованиях спортсменам запрещено вставать ногами на верхнюю часть брусьев.

Петля Мухиной

Впоследствии элемент «петля Корбут» был усовершенствован – в 1978 году Елена Мухина добавила к нему винт. Сложнейший прием был назван «Петля Мухиной» и должен был помочь спортсменке стать чемпионкой на московской Олимпиаде, но вместо этого трагически изменил ее жизнь. Неудачное исполнение элемента привело к тому, что Мухина осталась парализованной на всю жизнь.

Прыжок Немова

Алексей Немов презентовал новый элемент в опорном прыжке на Олимпийских играх в 1996 году. Российский гимнаст исполнил рондат на мост – фляк на коня – сальто вперед согнувшись с поворотом на 180 градусов.

Прыжок Юрченко

На Кубке мира в 1982 году советская гимнастка Наталья Юрченко решилась на необычный элемент: рондат на мост, фляк на снаряд, сальто назад в группировке. С тех пор все опорные прыжки, начинающиеся с рондата на мост, считаются разновидностями прыжка Юрченко. Долгое время элемент покорялся только мужчинам, пока в феврале 2021 года на тренировке его не исполнила Симона Байлз. Чтобы войти в историю, 24-летней американке осталось лишь выполнить прыжок на официальных соревнованиях.

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