Привет, я Мария Калинина, давайте последим за финалами на отдельных снарядах! Сегодня в программе кольца и опорный прыжок у мужчин, а также вольные упражнения у женщин.
11:13 Фантастика! Результат Лю Яня 15.500!
11:12 У забойщика бразильца Артура Занетти всего 14.133
Токио-2020
Плющенко: «Понимаю Байлз. Сам мог остаться в инвалидном кресле»
11:10 Далее китаец Лю Янь. Выполняет великолепно. Соскок – как влитой!
11:09 15.300 – результат китайца. Это заявка.
11:07 Выходит китаец Ю Хао. У него очень сложная программа, но в квалификации только восьмой результат. В отличие от бразильца устоял на соскоке.
11:05 Падение стоит один балл! Он вычеркивает себя из претендентов на медали.
11:03 Первым выступает спортсмен из Бразилии. И увы, упал на соскоке, будет сильная сбавка!
11:00. И вот спортсмены появляются на помосте. В первом виде – кольцах –у нас Денис Аблязин, олимпийский чемпион из России.
Новые посты будут появляться в самом верху страницы. Почаще обновляйте страницу.
Токио-2020
Сальто Нагорного, петля Корбут. Элементы в честь русских в гимнастике
Токио-2020
Ильянкова принесла России серебро в финале на брусьях