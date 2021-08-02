Привет, я Мария Калинина, давайте последим за финалами на отдельных снарядах! Сегодня в программе кольца и опорный прыжок у мужчин, а также вольные упражнения у женщин.

11:13 Фантастика! Результат Лю Яня 15.500!

11:12 У забойщика бразильца Артура Занетти всего 14.133

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11:10 Далее китаец Лю Янь. Выполняет великолепно. Соскок – как влитой!

11:09 15.300 – результат китайца. Это заявка.

11:07 Выходит китаец Ю Хао. У него очень сложная программа, но в квалификации только восьмой результат. В отличие от бразильца устоял на соскоке.

11:05 Падение стоит один балл! Он вычеркивает себя из претендентов на медали.

11:03 Первым выступает спортсмен из Бразилии. И увы, упал на соскоке, будет сильная сбавка!

11:00. И вот спортсмены появляются на помосте. В первом виде – кольцах –у нас Денис Аблязин, олимпийский чемпион из России.

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