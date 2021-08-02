Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал американскую гимнастку Симону Байлз после отказа от выступлений на Олимпиаде в Токио из-за накатившей депрессии.

«Как спортсмен и бывший участник Олимпиады, конечно, я слежу за Играми в Токио. Прежде всего, хочу поздравить всю сборную России по спортивной гимнастике с невероятной победой! После просмотра женских соревнований хотелось бы сказать пару слов одной из самых невероятных американских спортсменок Симоне Байлз, которой пришлось сняться со всех программ Олимпиады.

На Играх-2014 года в Сочи после победы в командных соревнованиях с олимпийской сборной России по фигурному катанию в течение трех дней я должен был соревноваться и в личном первенстве. Как многие из вас знают, затем мне пришлось сняться по медицинским причинам. Вполне вероятно, это решение уберегло меня от того, чтобы остаться в инвалидном кресле до конца жизни. Несмотря на весь негатив, который я получил к тому времени, я все еще считаю, что поступил верно.

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Я думаю, что Симона приняла правильное решение о снятии. Она имеет на это полное право. На протяжении многих лет она доказывала своей стране свою приверженность миру гимнастики. Я хотел бы выразить свою полную поддержку Симоне и пожелать ей крепкого здоровья и успехов в будущем!» – написал Плющенко инстаграме

24-летняя Байлз снялась с соревнований по ходу командного многоборья Токио-2020 из-за психологических проблем.

Четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира пожаловалась на давление и оставила сборную США без победы в командном турнире.

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