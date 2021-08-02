Гимнаст сборной России Денис Аблязин неудачно выступил в финале упражнений на кольцах на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.
Он набрал 14,833 балла и занял шестое место. Это третье поражение русских спортсменов на соревнованиях по спортивной гимнастике. Ранее Никита Нагорный стал седьмым в вольных упражнениях, а Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова остались без медалей в опорном прыжке.
Олимпийским чемпионом Токио-2020 стал китаец Ян Лю. Он получил 15,500. Серебро – у его соотечественника Хао Ю. Судьи дали ему оценку 15,300 баллов. Бронзовая награда ушла гимнасту сборной Греции Элефтериосу Петруниасу. Результат спортсмена – 15,200 баллов.
Токио-2020
🔴 Мельникова и Листунова стартуют на вольных. Нужна медаль!
- 3 августа в спортивной гимнастике пройдут еще три финала Олимпийских играх-2020 на отдельных снарядах.
- Сначала мужчины разыграют медали в на брусьях и перекладине, а девушки – на бревне.
Токио-2020
Плющенко: «Понимаю Байлз. Сам мог остаться в инвалидном кресле»
Токио-2020
Сальто Нагорного, петля Корбут. Элементы в честь русских в гимнастике