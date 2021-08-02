Гимнаст сборной России Денис Аблязин неудачно выступил в финале упражнений на кольцах на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Он набрал 14,833 балла и занял шестое место. Это третье поражение русских спортсменов на соревнованиях по спортивной гимнастике. Ранее Никита Нагорный стал седьмым в вольных упражнениях, а Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова остались без медалей в опорном прыжке.

Олимпийским чемпионом Токио-2020 стал китаец Ян Лю. Он получил 15,500. Серебро – у его соотечественника Хао Ю. Судьи дали ему оценку 15,300 баллов. Бронзовая награда ушла гимнасту сборной Греции Элефтериосу Петруниасу. Результат спортсмена – 15,200 баллов.

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3 августа в спортивной гимнастике пройдут еще три финала Олимпийских играх-2020 на отдельных снарядах.

Сначала мужчины разыграют медали в на брусьях и перекладине, а девушки – на бревне.

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