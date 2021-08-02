Гимнастка сборной России Ангелина Мельникова взяла бронзу в финале вольных упражнений на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Она набрала 14,166 балла и разделила третье место с японкой Маи Мураками – обе спортсменки получат медаль. Виктория Листунова заняла восьмую позицию из восьми с 12,400 очками.

Олимпийской чемпионкой Токио-2020 стала американка Джейд Кэри. Она получила 14,366 балла. Серебро у итальянки Ванессы Феррари, судьи дали ей оценку 14,200 балла.

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3 августа в спортивной гимнастике пройдут еще три финала Олимпийских играх-2020 на отдельных снарядах.

Сначала мужчины разыграют медали в на брусьях и перекладине, а девушки – на бревне.

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