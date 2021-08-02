Гимнаст сборной России Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в финале на опорном прыжке летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Аблязин получил от судей 14,783 балла и занял второе место. Нагорный с оценками 14,716 балла остался на пятой строчке.

Олимпийским чемпионом-2020 на этом снаряде стал Дживан Шин из Южной Кореи. Он получил от арбитров столько же баллов – 14,783, но показал более сложные прыжки, поэтому взял золото. Бронзовая медаль – у армянина Артура Давтяна, набравшего 14,733 балла.

3 августа в спортивной гимнастике пройдут еще три финала Олимпийских играх-2020 на отдельных снарядах.

Сначала мужчины разыграют медали в на брусьях и перекладине, а девушки выступят на бревне.

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