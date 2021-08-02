Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз выступит в финале упражнения на бревне на Олимпиаде в Токио.
Американка появилась в обновленном списке участниц финала на официальном сайте оргкомитета Олимпиады-2020.
Ранее Байлз снялась с финалов в опорном прыжке и брусьях. В личном многоборье спортсменка также не выступила, а от участия в командном отказалась во время соревнований, мотивировав это психологическими проблемами.
Токио-2020
🇷🇺 Аблязин взял серебро в опорном прыжке, Нагорный – 5-й
- 3 августа в спортивной гимнастике пройдут три финала Олимпийских играх-2020 на отдельных снарядах.
- Сначала мужчины разыграют медали в на брусьях и перекладине, а затем девушки выступят на бревне.
Токио-2020
Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях
Токио-2020
Аблязин стал 6-м в кольцах на Олимпиаде