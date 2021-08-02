2 августа разыгрывались медали на отдельных снарядах по спортивной гимнастике. И произошло два практически одинаковых случая. У девушек в вольных упражнениях россиянка Ангелина Мельникова разделила третью строчку с японкой Маи Мураками, набрав одинаковую сумму баллов. Были вручены две бронзы.

Сразу после девушек в сектор для опорного прыжка вышли мужчины. Россиянин Денис Аблязин тоже набрал одинаковую сумму – с корейцем Дживаном Шином – по 14,783. Казалось, что будет вручено два золота, но русский гимнаст довольствовался серебром.

Денис Аблязин Фото: Getty Images

Токио-2020 Аблязин взял серебро в опорном прыжке, Нагорный – 5-й 2 ЧАСА НАЗАД

«Украли! И сейчас я не хочу заниматься рассуждениями. Просто украли у него золотую медаль. Это тысячные доли. Милые мои, тут вообще не придраться. Судьи понимают, что никто их за шкирку не вытащит и не скажет: «Ах, ты подсудил!» Они понимали, что выставлять 9,1 или 9,2 – это их право», – эмоционально прокомментировала двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова в эфире «Матч ТВ».

На самом деле все становится предельно ясно, если обратиться к официальным протоколам соревнований и регламенту проведения. Все дело в сложности программы. Мельникова и Мураками выполнили вольные упражнения с коэффициэнтом 5.9. А у мужчин сложность первого прыжка у корейца выше – 6.0 против 5.6. В этом все дело.

Токио-2020 Байлз выступит в финале упражнения на бревне в Токио 3 ЧАСА НАЗАД