Российский гимнаст Денис Аблязин поделился мнением о втором месте в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио. Аблязин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но взял серебро, так как соперник показал более сложные элементы.
«Почему серебро? Об этом лучше спрашивать у судей. У них свое видение на все это, поэтому серебро. Но я не понял, по какой оценке его вывели на первое место. Тренеры должны знать правила, а моя задача – прыгать. Могла быть золотая, но так случилось. Говорят, что украли золото? Пусть пишут что угодно, но это ничего не изменит, поэтому призываю всех успокоиться, а я не буду произносить вслух то, что думаю», – приводит слова Аблязина ТАСС.
- 3 августа в спортивной гимнастике пройдут еще три финала Олимпийских играх-2020 на отдельных снарядах.
- Сначала мужчины разыграют медали в на брусьях и перекладине, а девушки выступят на бревне.
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