2 августа на соревнованиях по спортивной гимнастике у девушек в финале по вольным упражнениям были вручены две бронзовые медали. Россиянка Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками выполнили программы на одинаковую сумму баллов 14,166 с равной сложностью 5,9.
Противостояние этих гимнасток на ковре имеет давнюю историю. На чемпионате мира в Дохе в 2018 году они также исполнили композиции с одинаковой сложностью 5,7, но бронза досталась Маи. Она опередила Ангелину минимально – 13,866 против 13,833. Ангелина расплакалась. В Токио, когда девушки вышли на третью ступень пьедестала вдвоем, японская гимнастка взяла цветы и вручила Мельниковой – трогательный жест не остался незамеченным.
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«Беседовал сегодня с Маи Мураками. Она сказала, что хочет подарить Ангелине Мельниковой цветы, вспоминая ее слезы после финала на ковре в 2018 году», – написал в твиттере журналист Скотт Брегман.
- Ангелина Мельникова в Токио стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье, а помимо бронзы в вольных упражнениях завоевала бронзу личного многоборья.
- Соревнования на Играх у девушек завершатся упражнениями на бревне 3 августа.
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