Очень легко найти нулевой день популярности русского фигурного катания – 23 февраля 2018 года, произвольная программа одиночниц на Олимпиаде в Пхёнчхане. Татьяна Тарасова призывала высшие силы к победе Евгении Медведевой, всхлипывала в эфире Первого канала, что справедливости нет, называла Алину Загитову малой и навсегда расколола болельщиков на два лагеря. В постреволюционной России страна делилась на поклонников оперных теноров Лемешева и Козловского. Спустя почти 70 лет вместо лемешисток и козловитянок постсоветская Русь получила новые фанатские войны – теперь между загиботами и медвеботами.

Очень легко начать отсчет популярности русской спортивной гимнастики. Через пять, 10 или 20 лет все русские медиа возьмут за ориентир 26 июля 2021 года. «Они молятся сейчас всем богам. Нагорный сейчас уже готов заплакать. Ну, пожалуйста, судьи – пожалуйста, судьи!!!» – срывал голос комментатор Дмитрий Занин в Токио. Его репортаж с победного для России мужского командного многоборья на Олимпиаде стал супервиральным, потому что идеально передал эмоции страны.

У этих сюжетов намного больше общего, чем кажется. Во-первых, золото гимнастов – это победа наших над ненашими, что составляет основную движущую силу популярности того или иного вида спорта в любой стране. Во-вторых, богатые традиции – бабушки расскажут про противостояние Ольги Корбут и Нади Команечи, мамы вспомнят Светлану Хоркину и Алексея Немова. В-третьих, эстетика – артистичные программы девушек накаченные бицепсы гимнастов сближают спорт и искусство, спорт и индустрию развлечений.

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Никита Нагорный, Россия, спортивная гимнастика, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Конечно, фигурное катание не стояло на месте и не ждало, что на него свалится волна зрительской популярности. Перед этим были годы ледовых телешоу со звездами, меметичность той же Татьяны Тарасовой в жюри Первого канала, короткий всплеск популярности Юлии Липнцикой в Сочи-2014, трехлетнее доминирование Медведевой и драматичная развязка с Загитовой на Олимпиаде.

Но и спортивная гимнастика выглядит готовой к народной любви. За первую неделю Игр в Токио-2020 на Мельникову, Далалояна и Нагорного в инстаграме подписались больше 200 тысяч фолловеров, а сама гимнастика стала лидером среди всех видов по упоминаниям в русскоязычных соцсетях . Далалоян сверкает в промо бренда спортивной одежды, Нагорный ведет блог в ютьюбе на 300 тысяч подписчиков, Мельникова выставляет рекламу крупной марки питьевой воды в инсте – никто из локальных звезд не бурчит про приоритет результатов над пиаром, все принимают законы шоу-бизнеса.

Никита Нагорный, Россия, спортивная гимнастика, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

В Штатах давно поняли привлекательность спортивной гимнастики – на Олимпийских играх в этом виде спорта разыгрывают аж 14 комплектов медалей, то есть дают 14 поводов погордиться возможными американскими победами. После завершения карьеры Майкла Фелпса один из четырех главных телеканалов США (и основной олимпийский вещатель) NBC сделал лицом следующих Игр Симону Байлз.

«В первые дни невозможно было включить NBC и не увидеть на экране Симону. Телегеничная и технически безупречная Байлз – уникальная гимнастка, бесспорная звезда своего вида спорта. Сборная США состоит из симпатичных и безмерно талантливых атлетов, но на экране казалось, что есть Симона Байлз и все остальные», – писали в онлайн-журнале Slate о ТВ и давлении на чемпионку.

Симона Байлз, США, спортивная гимнастика, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Золото России и поражение Байлз тоже может запустить русских гимнасток в стратосферу зрительского ажиотажа. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов взял пояс за пять месяцев до поединка с Конором Макгрегором, но именно победа над главным постербоем смешанных единоборств вывела его в элиту и сделала парня из Цумадинского района Дагестана самым популярным человеком в русском инстаграме.

Конечно, у гимнастики собственный путь к всенародному успеху. Если фигурное катание остается насквозь токсичным, то в Токио парни из мужской сборной искренне и трогательно поддерживали друг друга в многоборье. Если в фигурке все завязано на одном тренере, то в гимнастике штаб насчитывает семь обычных коучей в различных снарядах, трех старших и одного главного. На льду и за пределами катка у Загитовой с Медведевой объективно нет никаких отношений – а в инстаграме Нагорного легко можно найти совместное фото с партнером по сборной и главным соперником Далалояном.

Эти две индустрии могут даже не соперничать. Если взять сезон-2019 (последний из эпохи заполненных трибун, нормальных перелетов и отсутствия карантина), то Кубок мира по спортивной гимнастике проходит весной и лишь однажды пересекается с топ-соревнованиями фигуристов – этап в Дохе сражался за аудиторию с ЧМ в Сайтаме. Так что боление за Нагорного или Мельникову никак не мешает просмотру прокатов Щербаковой или Косторной.

Хотя и в гимнастике хватает безумных фанатов. В 2012 году Джессика О’Бейрн запустила подкаст GymCastic, потому что ее не устраивало освещение вида спорта в крупных медиа. Теперь же ее рассуждения о вольных упражнениях и опорном прыжке еженедельно собирает по 25 тысяч прослушиваний.

Поведение американских фанов примерно такое же, как у фигурнокатательной тусовки в соцсетях: они называют себя Gymternet, презирают тех, кто интересуется гимнастикой раз в четыре года, и готовы загасить собеседника за неправильное написание элемента Tkatchev. В русском твиттере все поскромнее, но и там по хэштегам с фамилиями гимнастов сборной можно найти пламенные обсуждения финалов на снарядах, а на популярном сайте фанфиков уже лежит парочка любительских рассказов о Далалояне на Олимпиаде в Токио.

Артур Далалоян, Россия, спортивная гимнастика, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Безусловно, фигурное катание не стало бы в России медиафеноменом без промоушна Первого канала. Но сейчас и спортивная гимнастика в Америке собирает трафик: финал университетского турнира NCAA попал в эфир общенациональной телекомпании ABC, про пиар Симоны Байлз на Олимпиаде вы уже в курсе.

Нагорный, Далалоян, Мельникова и другие герои Токио – Аблязин, Белявский, Ильянкова – влюбили зрителей в себя на этих Играх. У гимнастики относительно простой порог вхождения на базовом уровне понимания – оценки выше у тех, кто лучше прокрутит сальто и сделает меньше шагов на приземлении. Конечно, для лучшей экспертизы нужно более глубокое погружение в тему, но и до драмы Загитовой с Медведевой в Пхёнчхане, по ощущениям, за трикселями и каскадами следили значительно меньше людей.

Большая проблема русского спорта – в нежелании публичности, пожилые тренеры до сих пор видят связь между частыми интервью и спадом результатов. Гимнасты сборной России давно признали себя частью индустрии развлечений: они молодые и современные, а после Олимпийских игр еще и суперуспешные. Пора обратить внимание на единственных спортсменов, которые безумно хотят, чтобы страна их если не полюбила, то хотя бы заметила.

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