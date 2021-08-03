Российский гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером Олимпиады в Токио на перекладине в Токио. Он набрал 14,533 балла.

Золото завоевал японец Дайки Хасимото (15,066 балла), серебро взял Тин Србич из Хорватии (14,900).

Никита Нагорный в Токио стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и взял бронзу в личном.

Упражнения мужчин на перекладине были последними в олимпийской программе.

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