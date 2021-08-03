На Олимпиаде в Токио завершились соревнования по спортивной гимнастике на брусьях у мужчин. Россия осталась без медалей в этом виде.

Золото завоевал Цзоу Цзинъюань из Китая (16,233 балла), вторым стал немец Лукас Даузер (15,700), бронза досталась представителю Турции Арыджану Ферхату (15,633).

Россию представлял Давид Белявский. Его выступление оценили в 15,200 балла – это пятое место.

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