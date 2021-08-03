Вернувшаяся на помост в последний день олимпийского турнира в Токио американка Симона Байлз не сумела победить в упражнениях на бревне, заняв третье место.
Первой стала китайская гимнастка Чэньчэнь Гуань (14,633 балла), серебро досталось ее соотечественнице Сицзин Тан (14,233 балла). Выступление Байлз судьи оценили в 14,000 балла.
Россию представляла Владислава Уразова. Во время исполнения одного из элементов она с трудом удержала равновесие на бревне и заняла последнее восьмое место с результатом в 12,733 балла.
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- Симона Байлз также стала серебряным призером в командном многоборье в Токио, с дальнейших соревнований она снялась из-за психологических проблем.
- Олимпийский турнир по спортивной гимнастике завершается 3 августа.
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