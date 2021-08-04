В семье четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз произошла трагедия во время Олимпийских игр в Токио. У американской спортсменки умерла тетя, сестра ее отца, рассказала сама Байлз после финала на бревне.

«Мы пережили много слез вместе, потому что, как бы мы ни были счастливы за команду США, немного печально осознавать, что она могла заработать еще несколько медалей. Но она была лучшим лидером. Она хотела быть здесь, ее не заставляли. Это было ее собственным желанием быть здесь, и она действительно гордилась всеми партнерами», – приводит People слова тренера Байлз Сесиль Канкето-Ланди.

Симона Байлз взяла бронзу на бревне, а также стала серебряным призером в командном многоборье в Токио, с дальнейших соревнований она снялась из-за психологических проблем.

Олимпийский турнир по спортивной гимнастике завершился 3 августа.

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