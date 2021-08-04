Российский гимнаст Никита Нагорный подвел итоги своего выступления на Олимпийских играх в Токио.

«Учитывая все моменты, которые появились во время соревнований, я рад. Для меня эти переживания и выступления в финалах не совсем просто давались из-за проблем со здоровьем и прочих вещей. Но это ни в коем случае не оправдание! Самое главное – выходить и делать свою работу. Всем без разницы, какое у тебя состояние, ведь это Олимпийские игры. Если анализировать, то вольные упражнения я полноценно не сделал, золото в многоборье я просто отдал.

На чемпионате Европы или чемпионате России еще можно выходить в многоборье и набирать 88 баллов. Но на Олимпиаде 88 баллов – это не мой уровень, я уже должен выходить и набирать 89 или 88,7. Здесь я могу критиковать только себя. Опорный прыжок отпрыгал как есть, без каких-либо специальных задач. Но сейчас, анализируя все мои выступления, я начинаю сам себя загонять и съедать. И сам себе говорю: «Слушай, это Олимпийские игры. Это личные соревнования. Понятно, что ты представляешь страну. Но просто выйди и кайфани. Просто ни о чем не думай, это последний день соревнований. Насладись хоть им». И в последний день с самого утра я начал думать о том, что у меня единственная задача – кайфануть от выступления», – приводит слова Нагорного ТАСС

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Никита Нагорный в Токио стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и взял две бронзы – в личном многоборьбе и на перекладине.

Соревнования в спортивной гимнастике на Олимпиаде завершились 3 августа.

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