Российский гимнаст Никита Нагорный получил в подарок футболку нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с автографом.
Видео с распаковкой уникального презента олимпийский чемпион Токио выложил в сторис инстаграма. «Криш, спасибо за футболку, бро. Вторая мечта минусанулась», – написал счастливый спортсмен.
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- Никита Нагорный в Токио стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и взял две бронзы – в личном многоборьбе и на перекладине.
- Соревнования в спортивной гимнастике на Олимпиаде завершились 3 августа.
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