Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз рассказала о своем состоянии на Олимпиаде в Токио.

«Мне кажется, что накопились проблемы, которые я, вероятно, подавляла в течение последних лет. Я добросовестно прохожу терапию. Просто на меня что-то нашло. Иногда тело говорит тебе «хватит». К сожалению, это случилось на Олимпиаде.

Я никому такого не пожелала бы. Но я показала, что можно свободно высказываться о своем психическом здоровье и ценить человека в себе больше, чем спортсмена. Наоми [Осака] очень вдохновляет в этом плане», – сказала Байлз.

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Байлз снялась с финала командного многоборья после опорного прыжка.

Сославшись на психологические проблемы, она также не выступила в личных финалах за исключением упражнений на бревне, где завоевала бронзу.

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