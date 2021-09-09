Встреча президента России Владимира Путина с российскими чемпионами Олимпиады-2020 перенесена с 10 на 11 сентября. О смене даты встречи рассказала гимнастка Ангелина Мельникова.
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«Ловите мое крутое настроение. У нас перенесли встречу на 11-е число. Поэтому +1 день тут. Именно поэтому я такая веселая», – иронично сообщила Мельникова в сторис инстаграма.
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  • Олимпийцы перед встречей с Владимиром Путиным были вынуждены сесть на недельный карантин в московском «Президент-Отеле».
  • В Токио-2020 Мельникова взяла золото в командном многоборье и две бронзы – в личном многорборье и в вольных упражнениях.
Мельникова: «Перед встречей с президентом Владимиром Путиным в сентябре предстоит семидневный карантин»
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