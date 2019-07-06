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Ласицкене выиграла четвертый этап Бриллиантовой лиги
Непобедимая.
Легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла очередной этап «Бриллиантовой лиги».
На восьмом этапе престижной серии сезона-2019 в Лозанне Мария вновь преодолела двухметровую отметку и победила с результатом 2,02 метра.
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,02
2. Карина Таранда (Белоруссия) – 2,00
3. Мирела Демирева (Болгария) – 1,97
- Ласицкене – победительница чемпионатов мира-2015 и 2017.
- Ранее Мария уже выиграла этапы в Стокгольме, Осло и Юджине.
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