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Ласицкене выиграла четвертый этап Бриллиантовой лиги

Ласицкене выиграла четвертый этап Бриллиантовой лиги
Eurosport

6 мин. назад

Непобедимая.

Легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла очередной этап «Бриллиантовой лиги».

На восьмом этапе престижной серии сезона-2019 в Лозанне Мария вновь преодолела двухметровую отметку и победила с результатом 2,02 метра.

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,02

2. Карина Таранда (Белоруссия) – 2,00

3. Мирела Демирева (Болгария) – 1,97

  • Ласицкене – победительница чемпионатов мира-2015 и 2017.
  • Ранее Мария уже выиграла этапы в Стокгольме, Осло и Юджине.

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