Карстен Вархольм превзошел державшийся 29 лет мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Достижение норвежский атлет установил на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Вархольм преодолел 400 метров за 46,70 секунды и на 0,06 превзошел время, показанное американцем Кевином Янгом в 1992 году (46,78 секунды).

Вторым в четверг был бразилец Алисон дос Сантос (47,38), третьим – турок Ясмани Копельо (48,86).

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25-летний Вархольм – двукратный чемпион мира (2017, 2019).

Календарь Бриллиантовой лиги предусматривает еще три этапа до старта Олимпиады в Токио: Стокгольм (4 июля), Монако (9 июля), Гейтсхед (13 июля).

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