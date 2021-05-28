«Бриллиантовая лига» продолжилась этапом в Дохе. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк одержал победу, а действующая чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова не попала в тройку.

Иванюк преодолел планку на высоте 2,33 метра и впервые стал победителем этапа «Бриллиантовой лиги». Второе место занял катарец Мутаз Баршим (2,30 метра), третье – Андрей Проценко из Украины (2,27 метра). Лучший результат Иванюка в сезоне – 2,37 метра.

Анжелика Сидорова в секторы прыжков с шестом стала только седьмой с результатом в 4,64 метра. Она вышла на международный старт впервые после победного ЧМ-2019. Тройка призеров – американка Кэйти Нагеотти (4,84 метра), ее соотечественница Сэнди Моррис (4,84 метра) и британка Холли Блисдэйл (4,74 метра).

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