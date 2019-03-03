Eurosport
Победитель ЧЕ в прыжках в высоту побрил только половину лица – это его счастливая примета
Джанмарко Тамбери ничего не забыл.
Итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери верен себе – он вновь вышел на старт чемпионата Европы в помещениях с необычным имиджем.
Фишка прыгуна в высоту – брить только половину лица. Ранее он заявлял, что именно в таком виде борода приносит ему удачу. Тамбери не намерен менять что-то в образе.
На чемпионате Европы он победил с результатом 2,32 метра. Вторым стал представитель Греции Константинос Баниоти, третье место занял украинец Андрей Проценко. Оба прыгнули на 2,26 метра.
- Тамбери – чемпион мира в помещениях 2016 года.
- Личный рекорд итальянца – 2,39 метра.
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