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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене взяла золото на чемпионате Европы в помещении

Ласицкене взяла золото на чемпионате Европы в помещении
Eurosport

1 час назад

Предсказуемо, но все равно радостно.

Русская легкоатлетка Мария Ласицкене взяла золото на чемпионате Европы в помещении в секторе прыжков в высоту.

Результат 26-летней спортсменки – 2,01 метра. Ласицкене трижды пробовала преодолеть отметку в 2,05 метра, но попытки не увенчались успехом.

Видео - Ласицкене взяла 2,01 метра со второй попытки и даже не улыбнулась

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Второе место – у Юлии Левченко из Украины, которая взяла высоту 1,99 метра. Представительница Латвии Айрине Пальшите стала третьей, преодолев планку на отметке 1,97 метра.

  • Ласицкене выступает в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
  • Чемпионат Европы проходил в Глазго. Турнир завершился 3 марта.
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