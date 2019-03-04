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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене взяла золото на чемпионате Европы в помещении
Предсказуемо, но все равно радостно.
Русская легкоатлетка Мария Ласицкене взяла золото на чемпионате Европы в помещении в секторе прыжков в высоту.
Результат 26-летней спортсменки – 2,01 метра. Ласицкене трижды пробовала преодолеть отметку в 2,05 метра, но попытки не увенчались успехом.
Второе место – у Юлии Левченко из Украины, которая взяла высоту 1,99 метра. Представительница Латвии Айрине Пальшите стала третьей, преодолев планку на отметке 1,97 метра.
- Ласицкене выступает в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
- Чемпионат Европы проходил в Глазго. Турнир завершился 3 марта.
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