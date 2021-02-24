Всемирная легкоатлетическая федерация (World Athletics) отказала русским спортсменам в досрочном получении нейтрального статуса.

Таким образом, легкоатлеты из России пропустят чемпионат Европы-2021 в помещении. Он пройдет с 5 по 7 марта в польской Торуни.

Легкая атлетика У ВФЛА будет 3-й президент за год. Ласицкене предупреждала 13/02/2021 В 10:12

«Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», – заявили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

В ВФЛА также уточнили, что World Athletics повторно рассмотрит возможность выступления русских под нейтральным статусом. Это произойдет на совете организации после окончания ЧЕ-2021. Собрание состоится не ранее 17-18 марта.

Легкоатлеты из России соревнуются под нейтральным статусом без флага и гимна с ноября 2015 года. World Athletics (тогда – IAAF) лишила членства ВФЛА и до сих пор не восстановила ее в правах.

В 2020 году ни один из русских спортсменов не выступал на международных стартах. Турниры под эгидой World Athletics пропустили, в частности, лучшая прыгунья в высоту мира Мария Ласицкене и чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

Легкая атлетика Шубенков – о допинге: «Наглая клевета. Не использовал запрещенку» 28/01/2021 В 08:11