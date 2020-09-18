Украинский легкоатлет Сергей Бубка прокомментировал падение собственного мирового рекорда в прыжках с шестом – легендарное достижение превзошел шведский спортсмен Арман Дюплантис.

«Поздравляю Армана Дюплантиса с побитием моего рекорда. Потрясающий результат! Рад за него и его родителей – они замечательные люди. Также рад за легкую атлетику и спорт в целом – у нас появилась яркая звезда на долгие годы. Всего наилучшего и вперед к новым высотам!» – написал 56-летний Бубка.

Легкая атлетика
😮 Шведский легкоатлет побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом
11 ЧАСОВ НАЗАД
  • 20-летний Дюплантис на «Бриллиантовой лиге» в Риме взлетел на 6,15 метра.
  • Рекорд Бубки (6,14 метра) держался с 1994 года.
  • Лучший результат мира в помещениях (6,18 метра) также принадлежит молодому шведу.

Шведский легкоатлет побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

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