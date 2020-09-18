«Поздравляю Армана Дюплантиса с побитием моего рекорда. Потрясающий результат! Рад за него и его родителей – они замечательные люди. Также рад за легкую атлетику и спорт в целом – у нас появилась яркая звезда на долгие годы. Всего наилучшего и вперед к новым высотам!» – написал 56-летний Бубка.