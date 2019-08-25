Российский легкоатлет Сергей Шубенков восстановился после травмы и вернулся к соревнованиям. Первое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Париже получилось неудачным – Сергей занял последнее восьмое место в беге на 110 метров с барьерами.

«После Рабата восстановление шло тяжело, но шло. Прогресса определенного мы достигли и результата такого, конечно, не ожидали, даже если судить по тренировкам. Сказалось еще и отсутствие соревновательной практики, не было нужной остроты ощущений, что ли. Сдаваться мы пока не намерены и попробуем еще наверстать, благо время есть пока», – цитирует 28-летнего Шубенкова «Р-Спорт».

В Париже легкоатлет преодолел дистанцию за 13,88 секунды, его лучший результат – 12,92 секунды.

В следующий раз Сергей выйдет на старт на этапе Мирового вызова в Загребе 3 сентября.

Чемпионат мира стартует 27 сентября в Катаре. Шубенков – обладатель полного комплекта наград ЧМ.

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