Русский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).

Забег проходил по невероятному сценарию. После заключительного десятого барьера 28-летний Шубенков вырвался вперед с Омаром Маклеодом, и в пылу борьбы ямаец не удержал равновесие. Он случайно задел Шубенкова, но тот перед падением успел выставить вперед руки и пересечь таким образом финишную черту.

Шубенков преодолел дистанцию за 13,12 секунды с лучшим результатом сезона. Время Маклеода – 13,20 секунды.

Сергей выступал в нейтральном статусе.

Шубенков имеет полный комплект медалей трех последних чемпионатов мира.

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