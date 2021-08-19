Легкоатлетка сборной России и вице-чемпионка летних Олимпийских игр-2020 по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала пропуск этапа «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине из-за проблем с визой.

«Обычно визами занимаются наши менеджеры и личные спонсоры. Этот вопрос поднимался еще весной, и уже тогда было понятно, что сделать визу в Москве нереально. Я вспоминаю, как было три года назад, когда с американским посольством в Москве все еще было в порядке. Даже тогда быстро сделать визу – почти нерешаемая задача.

<…> Я бы не сказала, что пропуск этапа в Юджине – прям трагедия. Но это коммерческий турнир, который проводит наш личный спонсор, я должна там быть, это важная часть контракта. Досадно, что не вышло.

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Второй момент: в Юджине построили шикарный стадион, который в следующем году примет ЧМ. Я видела картинки – офигенно красиво! Очень хотелось увидеть вживую. И еще мне кажется, что сейчас там покажут сумасшедшие результаты – и очень обидно будет смотреть на это по телевизору.

Надеюсь, что для нашей федерации это будет маленьким звоночком и они подумают о том, что вылетом на чемпионат мира следующим летом нужно будет заняться заранее», – цитирует Сидорову Sports.ru

Сидорова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио с результатом 4,85 метра. 30-летняя Анжелика – действующая чемпионка мира в прыжках с шестом.

В «Бриллиантовой лиге-2021» русская прыгунья выиграла третий этап во Флоренции с попыткой на 4,91 м и показала лучший результат сезона.

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