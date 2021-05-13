Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде (Великобритания).
«Мария сегодня получила въездную визу в Великобританию. Все было сделано оперативно, и теперь нет никаких препятствий для ее участия в британском этапе «Бриллиантовой лиги». Она отправится в Гейтсхед из Германии, где 21 мая начнет летний сезон», – цитирует ТАСС менеджера Марии Ольгу Назарову.
- Ласицкене получила нейтральный статус и имеет право выступать на международных соревнованиях.
- Турнир в Гейтсхеде состоится 23 мая.
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