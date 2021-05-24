Необычный эпизод произошел на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде (Великобритания) в секторе прыжков с шестом.
В ходе соревнований шел дождь, и шведский рекордсмен мира Арман Дюплантис, главный фаворит соревнований, подошел к принципиальному сопрнику Сэму Кендриксу из Америки, чтобы подержать над ним зонт. Кендрикс в это время настраивался на прыжок.
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В итоге американец выиграл, показав результат 5,74 метра. Дюплантис стал вторым, перелетев планку на высоте 5,55 метра. Третье место занял британец Харри Коппелл (5,45).
- Дюплантис – обладатель мирового рекорда в 6,18 метра. Этот результат был поставлен в залах.
- Кендрикс – чемпион мира 2019 года. Дюплантис был вторым.
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