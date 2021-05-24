Необычный эпизод произошел на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде (Великобритания) в секторе прыжков с шестом.

В ходе соревнований шел дождь, и шведский рекордсмен мира Арман Дюплантис, главный фаворит соревнований, подошел к принципиальному сопрнику Сэму Кендриксу из Америки, чтобы подержать над ним зонт. Кендрикс в это время настраивался на прыжок.

Гран-при Бирмингема Ласицкене получила визу и выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» 13/05/2021 В 09:15

В итоге американец выиграл, показав результат 5,74 метра. Дюплантис стал вторым, перелетев планку на высоте 5,55 метра. Третье место занял британец Харри Коппелл (5,45).

Дюплантис – обладатель мирового рекорда в 6,18 метра. Этот результат был поставлен в залах.

Кендрикс – чемпион мира 2019 года. Дюплантис был вторым.

Легкая атлетика Ласицкене снова не вошла в тройку. Теперь в «Бриллиантовой лиге» 12 ЧАСОВ НАЗАД