Русская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей третьего этапа Бриллиантовой лиги-2019, который проходит в Стокгольме.

Победным для Ласицкене стал прыжок на 1,92 метра. Второе место заняла украинка Юлия Левченко (1,90 м), замкнула тройку лучших шведка Эрика Кинси (1,90 м), уступившая по количеству попыток.

В ранге победительницы Ласицкене попыталась взять высоту 1,97 метра, но трижды потерпела неудачу.

Следующий этап пройдет в Риме 6 июня.

Ласицкене – победительница чемпионатов мира-2015 и 2017.

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