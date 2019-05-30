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Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Королева снова на высоте.
Русская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей третьего этапа Бриллиантовой лиги-2019, который проходит в Стокгольме.
Победным для Ласицкене стал прыжок на 1,92 метра. Второе место заняла украинка Юлия Левченко (1,90 м), замкнула тройку лучших шведка Эрика Кинси (1,90 м), уступившая по количеству попыток.
В ранге победительницы Ласицкене попыталась взять высоту 1,97 метра, но трижды потерпела неудачу.
- Следующий этап пройдет в Риме 6 июня.
- Ласицкене – победительница чемпионатов мира-2015 и 2017.
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