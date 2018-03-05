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В Саудовской Аравии прошел первый в истории страны марафон для женщин
Арабский мир становится чуточку либеральнее.
В Саудовской Аравии состоялся первый марафон для женщин, сообщает Arabian Business. Многие из полутора тысяч девушек, принявших участие в мероприятии, надели на забег традиционные мусульманские одежды.
«Цель марафона – популяризация бега и поощрение здорового образа жизни», – сказал организатор марафона Малик Аль-Муса.
- Участницы марафона преодолели дистанцию 3 км, победительница Мизна Аль-Нассар уложилась в 15 минут.
- Саудовская Аравия – одна из самых консервативных стран мира. Совсем недавно женщинам разрешили ходить на футбол и служить в армии.
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