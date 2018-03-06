Россия не признала поддержку допинга на ведомственном уровне. Против легкоатлетов продлили санкции

В Бирмингеме прошло заседание Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) продлили санкции до выполнения всех требований.

IAAF сформировала рабочую группу, чтобы совместно с российской стороной реализовать пункты восстановления организации. Российской стороне осталось выполнить два критерия из дорожной карты восстановления ВФЛА. Первый касается признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), проинформировал ТАСС.

Со вторым пунктом сложнее. Россия должна публично признать выводы независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о системе допинга в стране с 2011 по 2015 год на ведомственном уровне.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российская сторона не признает обвинения.

МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2016 в индивидуальном порядке.

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