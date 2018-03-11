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«Есть номер Черчесова?» Мария Ласицкене хочет в сборную России по футболу

«Есть номер Черчесова?» Ласицкене хочет в сборную России по футболу
Eurosport

1 час назад

Смолов уже переживает за место в составе.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене опубликовала видео, где она забивает гол в пустые ворота на пляже.

«Есть номер Черчесова?» – написала Ласицкене под постом.

  • Ласицкене – двукратная победительница общего зачета «Бриллиантовой лиги», рекордсменка «Бриллиантовой лиги» с результатом 2,06 м.
  • Ласицкене является победительницей 38 различных турниров подряд.
  • Ближайшие матчи сборная России по футболу проведет против команд Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

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