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«Есть номер Черчесова?» Мария Ласицкене хочет в сборную России по футболу
Смолов уже переживает за место в составе.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене опубликовала видео, где она забивает гол в пустые ворота на пляже.
«Есть номер Черчесова?» – написала Ласицкене под постом.
- Ласицкене – двукратная победительница общего зачета «Бриллиантовой лиги», рекордсменка «Бриллиантовой лиги» с результатом 2,06 м.
- Ласицкене является победительницей 38 различных турниров подряд.
- Ближайшие матчи сборная России по футболу проведет против команд Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).
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