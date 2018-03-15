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Сергей Шубенков: «Популярность футбола стремительно падает. Со спортом в России все очень плохо»

Шубенков: «Популярность футбола стремительно падает. Со спортом в России все очень плохо»
Eurosport

35 мин. назад

Неутешительный вердикт.

Легкоатлет Сергей Шубенков высказал мнение об общем состоянии спорта в России.

«Со спортом в России все очень плохо. Культ спорта был очень серьезным в Советском Союзе. Сейчас такого нет даже близко. Футбол, например, самый популярный спорт в стране, но и его популярность стремительно падает, потому что падает интерес к спорту в целом. Даже лет 10-15 назад дела были намного лучше в этой сфере.

С нашим видом спорта все еще сложнее. Про атлетов обычно вспоминают разве что на Олимпиаде. Если же я, например, участвую в забеге в Барнауле, собрать болельщиков очень сложно. Для сравнения в других странах люди порой платят только за то, чтобы посмотреть на меня», – цитирует Шубенкова PunkYou.

  • Шубенков – чемпион мира в беге на 110 м, заслуженный мастер спорта России.
  • На Олимпиаде в Пхёнчхане атлеты из России установили антирекорд по золотым медалям (2).

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