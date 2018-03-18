Other Agency

100-летний мужчина преодолел 60 метров за 19 секунд, 102-летняя женщина – за 24 секунды. Красавчики

100-летний мужчина преодолел 60 метров за 19 секунд, 102-летняя женщина – за 24 секунды. Красавчики
Eurosport

1 час назад

Легкоатлетические рекорды можно устанавливать и в почтенном возрасте.

На чемпионате США по легкой атлетике были установлены 2 рекорда для участников старше 100 лет.

100-летний Орвилл Роджерс преодолел дистанцию 60 метров за 19,13 секунды.

102-летняя Джулия Хоукинс пробежала те же 60 метров за 24,79 секунды.

  • Отмечая 100-летний юбилей, Роджерс и члены его семьи пробежали суммарно 160 километров.
  • Роджерс на протяжении 30 лет был пилотом авиакомпании Braniff International Airways.
  • Хоукинс родилась во время Первой мировой войны.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ландеског был очень щедрым: по шайбе от него получили маленькая девочка и «Нэшвилл»

02:03
Популярные видео
«Вашингтон» круто чествовал Овечкина перед матчем, Александр ответил очередным ассистом
4 357 просмотров14 ч
Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
 762 просмотровВчера в 00:17
А еще вам может понравиться