100-летний мужчина преодолел 60 метров за 19 секунд, 102-летняя женщина – за 24 секунды. Красавчики

На чемпионате США по легкой атлетике были установлены 2 рекорда для участников старше 100 лет.

100-летний Орвилл Роджерс преодолел дистанцию 60 метров за 19,13 секунды.

102-летняя Джулия Хоукинс пробежала те же 60 метров за 24,79 секунды.

Отмечая 100-летний юбилей, Роджерс и члены его семьи пробежали суммарно 160 километров.

Роджерс на протяжении 30 лет был пилотом авиакомпании Braniff International Airways.

Хоукинс родилась во время Первой мировой войны.

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