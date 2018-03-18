Other Agency
100-летний мужчина преодолел 60 метров за 19 секунд, 102-летняя женщина – за 24 секунды. Красавчики
Легкоатлетические рекорды можно устанавливать и в почтенном возрасте.
На чемпионате США по легкой атлетике были установлены 2 рекорда для участников старше 100 лет.
100-летний Орвилл Роджерс преодолел дистанцию 60 метров за 19,13 секунды.
102-летняя Джулия Хоукинс пробежала те же 60 метров за 24,79 секунды.
- Отмечая 100-летний юбилей, Роджерс и члены его семьи пробежали суммарно 160 километров.
- Роджерс на протяжении 30 лет был пилотом авиакомпании Braniff International Airways.
- Хоукинс родилась во время Первой мировой войны.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте