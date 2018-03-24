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ИААФ по ошибке отправила 120 тысяч евро в Нигерию и теперь не может их найти

ИААФ по ошибке отправила 120 тысяч евро в Нигерию и теперь не может их найти
Eurosport

48 мин. назад

Деньги в Африке легко потерять и невозможно забыть.

Представители ИААФ уверены, что недостающий платеж в размере 120 тысяч евро, отправленный в Нигерию в прошлом году по ошибке, возвратится в ближайшее время.

Сумма была отправлена ​​в Федерацию легкой атлетики в 2017 году вместо запланированного платежа в размере 12 100 евро, которые присуждаются национальным федерациям. После обнаружения ошибки ассоциация связалась с нигерийскими властями, но, к этому моменту деньги уже исчезли.

Министр спорта Нигерии Соломон Далунг создал комитет для изучения того, куда ушли деньги. «Мы рады видеть, что министр спорта Нигерии приступил к расследованию, и мы понимаем, что местная Федерация легкой атлетики сотрудничает с ними. Мы надеемся, что средства будут возмещены в ближайшее время», – цитирует представителя ИААФ Inside the games.

  • В Нигерии пройдет чемпионат Африки по легкой атлетики с 1 по 5 августа 2018 года.

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