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Елена Исинбаева покрестила сына в Монако и назвала Добрыней. Он реально Добрыня Никитич
Растет русский богатырь.
13 февраля двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала мамой. Несколько дней назад уроженка Волгограда покрестила сына в Монако и дала ему богатырское имя – Добрыня Никитич.
Мужа Исинбаевой зовут Никита Петинов, он мастер спорта по метанию копья.
«Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы – герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», – написала Исинбаева в инстаграм.
- Елена и Никита воспитывают старшую дочь Еву, которой сейчас 3,5 года. Ее спортсменка тоже крестила в Монако.
- Несмотря на воспитание двоих детей, Исинбаева занимается делами своего благотворительного фонда, который развивает массовый и детский спорт.
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