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Кастер Семенья принуждают бегать с мужчинами из-за высокого тестостерона. Она подаст на ИААФ в суд

Семенья принуждают бегать с мужчинами из-за высокого уровня тестостерона. Она подаст на ИААФ в суд
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Кастер – кумир всех феминисток.

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семенья выступила против решения ИААФ, постановившей, что женщины с высоким естественным уровнем тестостерона должны участвовать в соревнованиях вместе с мужчинами.

«Это нечестно. Я всего лишь хочу, чтобы все было естественно и согласно моему полу. Я – Кастер Семенья, я женщина и я быстро бегаю», – приводит BBC слова спортсменки.

  • Новое правило ИААФ вступает в силу с 1 ноября 2018 года и будет действовать для женщин, которые принимают участие в забегах от 400 до 1600 м.
  • Семенья обратится в Спортивный арбитражный суд, чтобы решить проблему.

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