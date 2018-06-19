Кастер Семенья принуждают бегать с мужчинами из-за высокого тестостерона. Она подаст на ИААФ в суд

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семенья выступила против решения ИААФ, постановившей, что женщины с высоким естественным уровнем тестостерона должны участвовать в соревнованиях вместе с мужчинами.

«Это нечестно. Я всего лишь хочу, чтобы все было естественно и согласно моему полу. Я – Кастер Семенья, я женщина и я быстро бегаю», – приводит BBC слова спортсменки.

Новое правило ИААФ вступает в силу с 1 ноября 2018 года и будет действовать для женщин, которые принимают участие в забегах от 400 до 1600 м.

Семенья обратится в Спортивный арбитражный суд, чтобы решить проблему.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube