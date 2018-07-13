На молодежном ЧМ выступает 16-летняя эфиопка. По виду ты годишься ей во внуки
Очевидное и невероятное.
Молодежный чемпионат мира по легкой атлетике для спортсменов не старше 20 лет неожиданно стал большим событием в интернете. В забеге на 5 км бронзовую медаль завоевала Гирмавит Гебржихаир из Эфиопии.
Согласно официальному сайту IAAF, ей 16 лет, она родилась 21 ноября 2001 года. Пользователей социальных сетей поразил разительный контраст между указанным в документах возрастом и внешним видом.
«Ее дети и внуки с трибун смотрят за ее выступлением на молодежном чемпионате мира».
- Молодежный чемпионат мира проходит в финском Тампере.
- Турнир завершится 15 июля.
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