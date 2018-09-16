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Кениец Элиад Кипчоге установил мировой рекорд в марафоне
Кенийцы оккупировали целый подиум.
Кениец Элиад Кипчоге победил на Берлинском марафоне и установил новый мировой рекорд. Спортсмен преодолел дистанцию 42 194 метра за два часа, одну минуту и 39 секунд.
Кипчоге на одну минуту и 18 секунд превзошел достижение соотечественника Денниса Киметто, которое тот установил на Берлинском марафоне в 2014 году.
- Второе и третье места на Берлинском марафоне-2018 тоже заняли представители Кении – Амос Кипруто и Уилсон Кипсанг.
- Кипчоге выиграл золотую медаль в марафоне на Играх в Рио.
- В мае 2017 года в рамках рекламной кампании Nike Кипчоге пробежал марафон за 2:00:25, но этот рекорд не был засчитан.
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