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Кениец Элиад Кипчоге установил мировой рекорд в марафоне

Кениец Кипчоге установил мировой рекорд в марафоне
Eurosport

20 ч. назад

Кенийцы оккупировали целый подиум.

Кениец Элиад Кипчоге победил на Берлинском марафоне и установил новый мировой рекорд. Спортсмен преодолел дистанцию 42 194 метра за два часа, одну минуту и 39 секунд.

Кипчоге на одну минуту и 18 секунд превзошел достижение соотечественника Денниса Киметто, которое тот установил на Берлинском марафоне в 2014 году.

  • Второе и третье места на Берлинском марафоне-2018 тоже заняли представители Кении – Амос Кипруто и Уилсон Кипсанг.
  • Кипчоге выиграл золотую медаль в марафоне на Играх в Рио.
  • В мае 2017 года в рамках рекламной кампании Nike Кипчоге пробежал марафон за 2:00:25, но этот рекорд не был засчитан.

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