Чемпион мира Сергей Шубенков: «Путин внутри страны ничего не решает. Навальный – проект Кремля»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своих политических взглядах.

«Я, безусловно, не жил при коммунизме, и честно говоря, я не знаю, насколько это идеальная модель была. Но мне нравится одно сравнение: возьми «Боинг» и самый первый самолет. Понятно, что разница грандиозная, но надо же с чего-то начинать. Надо идти в сторону коммунизма, потому что нынешнее устройство общества себя изживет, как когда-то изжили феодализм и рабовладельческое общество.

В России при Путине – чистый капитализм, когда определенная группа лиц владеет всем, а народ беднеет. При этом давайте сравним Путина с теми, кто был в последние 100 лет. С тем же Сталиным давайте сравним. И он выигрывает у всех за явным преимуществом. В положительную сторону, конечно. Другое дело, что, судя по его риторике, он внутри страны ничего не решает. Функция у него как у красивой обертки: хорошо говорить, остро шутить, вроде бы бороться за народ. Но на самом деле глобально мало что меняется.

Навальный – забавный человек, без неприязни. Но я думаю, что это просто проект Кремля. Такая увеселительная программа для зрителей и организация досуга для детей. Меня это мало интересует, но будь у меня сын лет 16, я бы его на митинг отпустил при определенных условиях. Так, чтобы на памятники не лез, аккуратен был и не получил по морде», – цитирует Шубенкова «Чемпионат».

Шубенков стал чемпионом мира в 2015 года.

Владимир Путин возглавляет страну с 1999 года, за исключением периода 2008-2012, когда он был премьер-министром РФ.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме