Eurosport
Японка покалечила ногу и стерла колени в мясо, когда ползла до финиша, чтобы передать эстафету
Азиатский ремейк «Выжившего».
Спорт – это не только цифры в графе «Результат», но и нереальное превозмогание себя.
Японская легкоатлетка Реи Иида участвовала в забеге, споткнулась и серьезно повредила ногу. Но вместо того, чтобы сойти с дистании и подвести команду, 19-летняя девушка доползла до финиша, стерев в кровь колени. Видео доказывает две вещи: во-первых, сила воли способна творить чудеса; во-вторых, ребята в Японии и правда сумасшедшие.
- Обиднеее всего, что результат Ииды все равно не засчитали.
- Забег проходил в октябре в префектуре Фукуока.
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