Пожар изуродовал легкоатлетку. Претендентка на Мисс Австралия перенесла 200 операций и выкарабкалась

25-летней Турии Питт завидовали подружки: красивая, умная, спортивная. В 2010-м девушка сверкнула в четвертьфинале конкурса «Мисс Австралия», защитила диплом горного инженера и устроилась на работу в крупную сиднейскую компанию. Шикарную физическую форму Турия поддерживала с помощью легкой атлетики. На протяжении нескольких лет она покоряла марафоны вместе с любимым – Майклом Хоскинсом, с которым встречалась со школы.

Пара готовилась к свадьбе и перед торжеством запланировала забег в престижном ультрамарафоне на 100 километров Racing The Planet-2011. Организаторы отказали Майклу и Турии, но за три дня до старта перезвонили и квалифицировали только девушку вместо заболевшей участницы. «В ночь перед марафоном мне приснился огонь, который был повсюду. Я и подумать не могла, что это предупреждение свыше», – призналась в автобиографии «Без маски» Питт.

Забег прошел при чудовищной жаре, ставшей причиной степного пожара. Турия и еще несколько участников оказались в окружении огня и получили страшные ожоги – когда спасатели обнаружили Питт, на ее теле не было живого места, обуглилось 64% кожи. Вертолетом девушку доставили в больницу, где она впала в кому. «Доктора дали минимальные шансы, что Турия выживет. Оставалось только молиться и верить в ее силу воли», – рассказал жених девушки.

Тренированный организм девушки справился. Турия потеряла все пальцы на правой руке и два на левой, перенесла более 200 операций разной степени сложности и впервые покинула больницу спустя 864 дня. На этом мучения не закончились – в течение еще двух лет Питт носила компрессионный костюм и специальную маску для сглаживания шрамов.

Семья и жених австралийки потратила на лечение Турии около миллиона евро и подали в суд на организаторов Racing The Planet за отсутствие мер безопасности. Девушке и еще троим пострадавшим выплатили по 450 тысяч евро. «Если бы я знала, что за год до этого в шанхайском марафоне от обезвоживания погибла женщина, то ни за что бы не побежала. Деньги в этой ситуации уже не главное – надеюсь, теперь безопасность в Racing The Planet на уровне», – утешила себя Питт.

Выжить девушке помог ее самый близкий человек – Майкл. Ради любимой он устроился на другую работу, дежурил у ее постели и помогал с реабилитацией. «Первое, что я увидела после того как очнулась, это слезы Майкла, а потом коробочку с обручальным кольцом», – восхитилась девушка. Молодые люди поженились спустя два месяца после выписки Турии из больницы, а еще через год совершили совместный велопробег от Сиднея до Улуру (2164 км).

Питт оставила работу инженером и стала мотивационным оратором. Она колесит по Австралии и странам Африки, где рассказывает свою историю и способы справиться с проблемами, а еще помогает пострадавшим получить бесплатные услуги реконструктивной хирургии. «Я по-прежнему живу с болью в теле, но она делает меня сильнее», – часто повторяет мужественная спортсменка. Очередными победами Турии над собой и страхами стали заплыв на 20 км на западе Австралии и проход по Великой Китайской стене.

Турия ПиттGetty Images

Журнал The Australian Women’s Weekly поместил Турию на обложку и признал женщиной года в 2014-м. «Красота заключается в нашем поведении, в походке, в том, как мы смотрим людям в глаза, насколько мы уверены в себе, – считает Турия. – Именно это делает женщину красивой. Тело – это всего лишь оболочка».

Два года назад Питт справилась с главным страхом, который мучил ее после трагедии – девушка опасалась, что врачи запретят ей иметь детей. К счастью, внутренние органы австралийки не пострадали, и она родила сына.

Трагедия раскрыла внутри Турии могучую силу, которая скрыта внутри каждого человека. Возможно, красота и спасет мир, но без уверенности и силы духа это будет сложно сделать.

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