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«Надо сосредоточиться на переговорах». ВФЛА отозвала апелляцию на решение IAAF о продлении санкций

«Надо сосредоточиться на переговорах». ВФЛА отозвала апелляцию на решение IAAF о продлении санкций
Eurosport

2 ч. назад

Потому что вопрос почти решен юридически.

Всероссийская Федерация легкой атлетики не продлила апелляцию в спортивном суде CAS относительно решения международной легкоатлетической ассоциации (IAAF) об отстранения организации из России.

«Убежден, в настоящий момент нам необходимо сосредоточить усилия на переговорах и коммуникации с IAAF касательно восстановления ВФЛА, а не тратить время и силы на судебные процессы», – приводит слова президента Федерации Дмитрия Шляхтина официальный сайт ВФЛА.

Решение связано с тем, что во вторник ВАДА сохранила статус РУСАДА, получив данные из московской лаборатории. А одним из условий восстановления членства ВФЛА в составе IAAF был как раз пункт о передаче данных оттуда.

  • ВФЛА была лишена членства в IAAF в октябре 2015-го.
  • Апелляция была подана 25 сентября 2018 года в ответ на продление санкций со стороны IAAF от 27 июля того же года.
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