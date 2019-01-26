Легкоатлетку из США жестоко убили – полиция не обращала внимания на ее звонки

Родители легкоатлетки Лорен Маккласки, которая была убита экс-бойфрендом в октябре прошлого года, заявили, что трагедию можно было предотвратить.

Как пишет издание Good Morning America, 21-летняя Лорен несколько раз обращалась в полицию еще до трагедии. Отмечается, что 12 октября 2018 года она контактировала с полицией университета Юты, а 19 октября – с полицией Солт-Лейк-Сити. В одной из жалоб девушка заявила, что ее шантажируют, вымогая деньги.

Отец Лорен, Джилл Маккласки, заявил, что дочь связывалась с ним незадолго до убийства и рассказала о своих переживаниях – ей показалось, что она «досаждает» полиции своими звонками. «Она сказала: я как будто бы досаждаю им. Она делала очень много звонков [в полицию]. Я помню, что сказал ей: это их работа – выслушивать тебя», – отметил Джилл.

«Полиции даже не стало любопытно – а что это за человек, который соврал о своем возрасте и о своем имени? И не рассказал о том, что он был сексуальным преступником. Только потом они неожиданно узнали, что он уже привлекался в полицию.

Они должны были расследовать это с самого начала. Они бы очень быстро проверили его статус – для этого хватило бы одного звонка. И в таком случае мы бы сейчас не сидели здесь, [рассказывая о трагедии]», – заявила мать Лорен, Мэтт Маккласки.

Лорен была восходящей звездой легкой атлетики – она специализировалась на беге. За несколько месяцев до убийства она встречалась с 37-летним Мелвином Роулэндом: он скрыл от девушки свой возраст, а также не рассказал, что в прошлом привлекался в полицию на почве сексуальных преступлений.

Пара рассталась из-за сексуальных домогательств со стороны Роулэнда.

22 октября 2018 года Роулэнд схватил Маккласки, посадил ее в свою машину и застрелил. Затем убийца застрелился сам.

(Фото: Good Morning America / University of Utah )

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